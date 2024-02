Stand: 15.02.2024 22:06 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg verlieren in Mannheim

Die Grizzlys Wolfsburg haben am 46. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Kampf um einen Play-off-Platz einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen verloren am Donnerstagabend bei den Adler Mannheim mit 4:6 (2:1, 0:3, 2:2). Spencer Machacek hatte den Grizzlys-Fans mit dem 4:5 (57.) neue Hoffnung auf einen Punktgewinn gemacht, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Stattdessen traf Mannheim noch einmal (60.). In der Tabelle belegen die Wolfsburger den sechsten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 15.02.2024 22:06