Stand: 04.03.2025 21:58 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg siegen und greifen nach den Pre-Play-offs

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Dienstag das vorletzte Hauptrundenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Straubing mit 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) gewonnen und die Teilnahme an den Pre-Play-offs nun in eigener Hand. Die Niedersachsen kletterten bei der gleichzeitigen Niederlage von Frankfurt in Mannheim auf Rang zehn. Mit einem Sieg im letzten Spiel am Freitag (19.30 Uhr) in Düsseldorf wäre den Grizzlys die Teilnahme an der Play-off-Qualifikationsrunde nicht mehr zu nehmen. Die bereits für die Play-offs qualifizierten Fischtown Pinguins Bremerhaven bezwangen Nürnberg mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Ergebnisse/Tabelle | 04.03.2025 21:55