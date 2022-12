Stand: 02.12.2022 21:54 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg siegen, Fischtown Pinguins verlieren

Sieg und Niederlage für die beiden norddeutschen Clubs am 26. Spieltag der Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Die Grizzlys Wolfsburg setzten sich am Freitagabend zu Hause mit 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) gegen den Tabellenletzten Bietigheim Steelers durch. Die Niedersachsen kletterten auf den vierten Tabellenplatz. Dagegen unterlagen die Fischtown Pinguins Bremerhaven zu Hause dem ERC Ingolstadt mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Ergebnisse und Tabelle | 02.12.2022 21:52