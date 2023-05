Stand: 12.05.2023 16:54 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg holen Talent Martinovic

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Nachwuchsverteidiger Jimmy Martinovic verpflichtet. In Martinovic habe man "ein sehr ent- wicklungsfähiges Talent" für sich gewinnen können, welches aber gleichzeitig schon Luft in der DEL geschnuppert habe, wurde Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der 21-jährige Martinovic hatte in zwei Spielzeiten für die Bietigheim Steelers 73 Partien in der DEL bestritten. | 12.05.2023 16:34