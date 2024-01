Stand: 28.01.2024 16:31 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg gewinnen in Frankfurt

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das zweite Spiel des Wochenendes gewonnen. Zwei Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen die Eisbären Berlin siegten die Niedersachsen am Sonntag 5:4 (1:1, 4:2, 0:1) bei den Löwen Frankfurt. Peter Mueller, Lucas Dumont, Ryan O' Connor, Justin Feser und Jean-Christophe Beaudin erzielten die Tore für die Grizzlys, die in der Tabelle wieder auf Play-off-Kurs sind. | 28.01.2022 16:31