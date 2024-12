Stand: 22.12.2024 16:16 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg bezwingen Löwen Frankfurt

Die Grizzlys Wolfsburg haben im Kampf um einen Play-off-Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntagnachmittag gegen die Löwen Frankfurt mit 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) durch und distanzierten die Hessen in der Tabelle auf sieben Punkte. Nicholas Caamano, Matthew White (beide 31. Minute), Spencer Machacek (34.) und Darren Archibald (35.) waren für die Grizzlys erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 22.12.2024 16:15