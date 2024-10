Stand: 01.10.2024 22:05 Uhr DEL: Fischtown Pinguins siegen in Düsseldorf

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben am fünften Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt. Der Vizemeister gewann am Dienstagabend mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) bei der Düsseldorfer EG. Felix Maegaard Scheel (16.), Ross Mauermann (44.) und Fabian Herrmann (54.) erzielten die Tore für die Norddeutschen, die nun elf Punkte auf dem Konto haben. Die Grizzlys Wolfsburg gastieren am Mittwochabend beim EHC München. Ergebnisse und Tabelle | 01.10.2024 22:04