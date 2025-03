Stand: 21.03.2025 22:18 Uhr DEL: Fischtown Pinguins in den Play-offs mit 0:3 zurück

Die Fischtown Pinguins stehen im Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor dem Aus. Die Norddeutschen verloren auch im dritten Spiel der Play-off-Serie ("best of seven") gegen die Kölner Haie. Bremerhaven unterlag am Freitagabend zu Hause nach Verlängerung mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1). Im Duell liegen sie nun mit 0:3 zurück. Marco Münzenberger entschied nach 68 Sekunden der Overtime die Partie. Verlieren die Pinguins auch am Montagabend Spiel Nummer vier in Köln, wäre für sie die Saison beendet. Play-offs | 21.03.2025 22:12