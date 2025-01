Stand: 05.01.2025 16:29 Uhr DEL: Fischtown Pinguins gewinnen gegen Schwenningen

Die Fischtown Pinguins sind mit einem Heimsieg in das neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Alexander Sulzer bezwang am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey LIga (DEL) die Schwenninger Wild Wings mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Die Tore für die Bremerhavener erzielten Nino Kinder (10.) und Alex Friesen (48.). Nach dem Anschlusstreffer von Tyson Spink (56.) mussten die Pinguins noch um den Erfolg bangen. Am späten Nachmittag empfangen die Grizzlys Wolfsburg noch die Straubing Tigers. Ergebnisse und Tabelle | 05.01.2025 16:26