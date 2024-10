Stand: 27.10.2024 17:03 Uhr DEL: Fischtown Pinguins gewinnen - Grizzlys verlieren erneut

Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat seine Minikrise in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet. Die Norddeutschen, die vier ihrer letzten fünf Spiele verloren hatten, kamen bei den Augsburger Panthern zu einem wichtigen 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)-Erfolg und halten in der Tabelle als Dritter weiter Kontakt zum Spitzenduo. Die Grizzlys Wolfsburg hingegen haben auch das zweite Spiel des Wochenendes verloren. Zwei Tage nach dem 1:2 gegen Nürnberg unterlagen die Niedersachsen am Sonntag bei den Kölner Haien mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Ergebnisse und Tabelle | 27.10.2024 16:55