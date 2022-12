Stand: 14.12.2022 22:25 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven verlieren erneut

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die sechste Niederlage in Folge kassiert. Am Mittwochabend verloren die Norddeutschen mit 3:4 (2:3, 1:1, 0:0) bei den Augsburger Panther. Niklas Andersen, Alex Friesen und Phillip Bruggisser trafen für die Pinguins zum zwischenzeitlichen 3:3 nach einem 0:3-Rückstand, ehe Volek für Augsburg das 4:3 markierte. Ergebnisse/Tabelle | 14.12.2022 22:22