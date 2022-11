Stand: 01.11.2022 21:06 Uhr DEL: Dritte Niederlage in Folge für Bremerhaven

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Norddeutschen verloren am Dienstagabend mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) bei den Nürnberg Ice Tigers. Das Tor für die Pinguins erzielte Ross Mauermann. Ergebnisse/Tabelle | 01.11.2022 22:00