Stand: 25.01.2023 22:49 Uhr DEL: Bremerhaven verliert bei der Düsseldorfer EG

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 46.Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die Seehafenstädter verloren am Mittwochabend mit 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) bei der Düsseldorfer EG und mussten die Rheinländer in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Bremerhaven ist nun nur noch Sechster. Stephen Macaulay (13.) und Alec McCrea (27.) brachten Düsseldorf mit 2:0 in Führung, bevor Nino Kinder verkürzen konnte (27.).