Stand: 31.01.2025 22:02 Uhr DEL: Auswärtsniederlagen für Wolfsburg und Bremerhaven

Die Wolfsburg Grizzlys und die Bremerhaven Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitagabend ihre jeweiligen Auswärtsspiele verloren. Die Grizzlys unterlagen bei den Augsburger Panthern klar mit 2:6 (0:2, 0:2, 2:2), die Pinguins mit 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) in München. Bremerhaven steht nach dem 42. Spieltag aktuell auf Rang fünf, Wolfsburg ist Zehnter. Ergebnisse und Tabelle | 31.01.2025 22:02