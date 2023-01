Stand: 11.01.2023 21:20 Uhr DBBL-Pokal: Hannover und Osnabrück im Final Four

Die Bundesliga-Basketballerinnen des TK Hannover stehen im Final Four um den DBBL-Pokal. Bei den Lions MBC setzten sich die Niedersächsinnen am Mittwochabend mit 60:52 durch. Nordrivale Panthers Osnabrück erreichte durch ein 65:47 gegen die Saarlouis Royals ebenfalls das Halbfinale des Wettbewerbs. Das Final Four komplettieren die AstroLadies Bochum und Vorjahresfinalist RS Keltern. | 11.01.2023 21:48