Stand: 31.10.2022 13:11 Uhr Cherundolo greift in den USA nach dem Meistertitel

Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat als Trainer von Los Angeles FC das Finale um die Meisterschaft in der Major League Soccer (MLS) erreicht. Das Team um die europäischen Stars Gareth Bale und Giorgio Chiellini gewann das Endspiel in der Western Conference gegen Austin FC 3:0 und hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die Chance auf den MLS-Titel. Im Finale am Sonnabend wartet Philadelphia Union. Der 43 Jahre alte Cherundolo, Bundesliga-Rekordspieler von Hannover 96, arbeitet in L.A. erstmals in seiner Karriere als Cheftrainer in einer ersten Liga. | 31.10.2022 13:11