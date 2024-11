Stand: 12.11.2024 21:56 Uhr Champions Hockey League: Bremerhaven vor Viertelfinaleinzug

Der deutsche Eishockey-Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat in der Champions Hockey League (CHL) einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Pinguins gewannen ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Meister Skelleftea AIK deutlich mit 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) und erarbeiteten sich eine exzellente Ausgangslage für das Rückspiel in Schweden am kommenden Dienstag (18 Uhr). | 12.11.2024 21:58