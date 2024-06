Stand: 01.06.2024 12:25 Uhr Center Ebuka Izundu verlässt die Baskets Oldenburg

Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg wird kommende Saison ohne Center Ebuka Izundu spielen. Wie der Club am Sonnabend mitteilte, hat der 27-jährige Nigerianer eine Option in seinem noch bis 2025 laufenden Vertrag gezogen. Danach kann sich Izundu gegen die Zahlung einer Ablösesumme einem neuen Verein anschließen. Die Oldenburger hatten die reguläre Saison auf dem neunten Platz beendet und waren in den Play-Ins zu K.-o.-Runde an den Towers aus Hamburg gescheitert. | 01.06.2024 12:26