Stand: 27.11.2024 21:06 Uhr Caamano sorgt für Grizzlys-Sieg in der Verlängerung

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Mittwochabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)-Erfolg gegen die Düsseldorfer EG nach Verlängerung gefeiert. Nick Caamano erzielte in der Overtime den Siegtreffer und sorgte damit für den Zusatzpunkt der Niedersachsen. In der regulären Spielzeit hatte Brendan O’Donnell das Tabellenschlusslicht aus Düsseldorf in Führung gebracht (8.) und Caamano für die Grizzlys egalisiert (28.). Ergebnisse und Tabelle | 27.11.2024 21:05