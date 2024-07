Stand: 06.07.2024 15:45 Uhr CHIO: Dressurreiter Wandres auf Rang drei

Dressurreiter Frederic Wandres aus Hagen bei Osnabrück hat beim CHIO in Aachen im Grand Prix Special mit seinem Pferd Bluetooth Old mit 76,851 Prozent den dritten Rang belegt. Es siegte Isabell Werth. Die 54-Jährige aus Rheinberg darf nun auf ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris hoffen. Mit 78,085 Prozent zeigte Werth eine starke Vorstellung. Zweite wurde die Niederländerin Dinja van Liere auf Vita de Lusso mit 76,872 Prozent. | 06.07.2024 15:28