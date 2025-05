Stand: 03.05.2025 20:53 Uhr Buxtehudes Handballerinnen gelingt der Klassenerhalt

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben den Verbleib in der Bundesliga geschafft. Am Sonnabend feierten die BSV-Frauen einen 24:23 (14:16)-Erfolg gegen Sachsen Zwickau und setzten sich so in der "Best of three"-Serie der ersten Abstiegsrunde mit 2:1 durch. Levke Kretschmann war vor 957 Zuschauern mit acht Toren beste Werferin ihres Teams. | 03.05.2025 20:51