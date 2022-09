Stand: 15.09.2022 15:31 Uhr Bundesliga-Gipfel der Frauen im Stadion der Wolfsburger Männer

Das Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München wird in der Volkswagen Arena ausgetragen, wo normalerweise die Männer spielen. Dies gab der deutsche Meister und Pokalsieger am Donnerstag bekannt. Der fünfte Spieltag findet am Wochenende vom 21. bis 23. Oktober statt, die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. Wolfsburg hatte schon der in der vergangenen Champions-League-Saison gegen den FC Arsenal und gegen den FC Barcelona im großen Stadion gespielt. Dabei kamen knapp 11.000 beziehungsweise über 22.000 Zuschauer. | 15.09.2022 15:25