Stand: 02.11.2022 15:39 Uhr Bund und Länder gründen Trägerverein für Anlaufstelle Safer Sport

Das Bundesinnenministerium wird gemeinsam mit den 16 Bundesländern und Athleten Deutschland sowie Vertretern aus der Wissenschaft und Betroffenen einen Trägerverein der unabhängigen Ansprechstelle Safe Sport gründen. Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, soll die Ansprechstelle Anfang 2023 ihre Arbeit aufnehmen. Damit solle ein dringend benötigtes Hilfsangebot für Rat suchende Sportlerinnen und Sportler geschaffen werden, "das unmittelbare Unterstützung in Form einer psychologischen und/oder juristischen Erstberatung zur Verfügung" stellen solle. Weitere Details will Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag bekannt geben. | 02.11.2022 15:39