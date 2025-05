Stand: 07.05.2025 11:36 Uhr Bremerhavens Vikingstad wechselt nach Berlin

Markus Vikingstad verlässt die Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und schließt sich zur kommenden Saison Meister Eisbären Berlin an. Der 25-jährige Norweger war 2021 aus Stavanger nach Bremerhaven gekommen. Für die Pinguins bestritt er seitdem 219 Partien in der DEL, in denen er auf 89 Scorerpunkte (36 Tore, 53 Vorlagen) kam. In Berlin erhält Vikingstad, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, einen Dreijahresvertrag. | 07.05.2025 11:36