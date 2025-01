Stand: 27.01.2025 16:30 Uhr Bericht: DFL hält weitgehend an TV-Geld-Verteilung fest

An der vieldiskutierten Verteilung der TV-Gelder im deutschen Profifußball wird sich nach einem Medienbericht nicht viel ändern. Wie die "Bild" berichtet, sollen die 1,121 Milliarden Euro an Medieneinnahmen pro Saison weiterhin im Verhältnis 79 Prozent Bundesliga, 21 Prozent Zweite Liga ausgeschüttet werden. Ein entsprechender Verteilschlüssel soll demnach von der Deutschen Fußball Liga verabschiedet worden sein. Die größten Diskussionen hatte es im Vorfeld darüber gegeben, ob Traditionsclubs wie Schalke 04 und der Hamburger SV künftig stärker an den TV-Einnahmen beteiligt werden sollen, weil ihre Spiele auf messbar großes Interesse bei Fernsehzuschauern und Pay-TV-Abonnenten stößt. | 27.01.2025 16:28