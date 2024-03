Stand: 18.03.2024 16:32 Uhr Bericht: Brand bleibt trotz Barca-Interesse in Wolfsburg

Fußball-Nationalspielerin Jule Brand will den VfL Wolfsburg trotz angeblicher Lockrufe aus Barcelona nicht vorzeitig im Sommer verlassen. "Jule wird ihren Vertrag in Wolfsburg erfüllen", sagte ihr Berater Orhan Lokurlu am Montag dem "kicker". Die 21-Jährige habe eine entsprechende Ausstiegsklausel in ihrem bis 2025 laufenden Vertrag am vergangenen Freitag verstreichen lassen. Für eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich wäre demnach ein Wechsel möglich gewesen. | 18.03.2024 16:32