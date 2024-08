Stand: 19.08.2024 15:56 Uhr Beinbruch: Lange Pause für Towers-Neuzugang Wimberg

Die Towers Hamburg aus der Basketball Bundesliga (BBL) müssen monatelang ohne den deutschen Nationalspieler Niklas Wimberg auskommen. Der 28 Jahre alte Neuzugang von Double-Gewinner FC Bayern hat sich im Testspiel am vergangenen Wochenende gegen die Löwen Braunschweig (83:48) einen Beinbruch zugezogen. Die Fraktur im linken Bein des Forwards bestätigte eine MRT-Untersuchung am Montag. "Für uns ist es äußerst frustrierend, dass bereits zwei längerfristige Verletzungen einen sonst sehr positiven Start in die Saisonvorbereitung überschatten", sagte Geschäftsführer Sport Marvin Willoughby. Auch Jared Grey fehlt den Hamburgern nach einem Bruch des linken Handgelenks für längere Zeit. | 19.08.2024 15:55