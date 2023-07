Stand: 09.07.2023 15:00 Uhr Beachvolleyball: Vierter Platz für Müller/Tillmann in Gstaad

Die in Hamburg trainierenden Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben beim Elite16-Turnier der Pro Tour im schweizerischen Gstaad den vierten Platz belegt. Die WM-Dritten verloren am Sonntag ihr Halbfinale gegen Sara Hughes und Kelly Cheng aus den USA mit 0:2 (16:21, 18:21) und unterlagen im Spiel um Platz drei Kristen Nuss und Taryn Kloth aus den USA mit 0:2 (19:21, 16:21). Bei den Männern waren Clemens Wickler und Nils Ehlers in der Zwischenrunde ausgeschieden. Das Hamburger Duo (HSV/ETV) unterlag am Sonnabend den chilenischen Brüdern Esteban und Marco Grimalt mit 1:2 (17:21, 21:12, 13:15). | 09.07.2023 14:55