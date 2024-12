Stand: 01.12.2024 10:26 Uhr Beachvolleyball: Van de Velde und Ittlinger in Santa Rosa Dritte

Die Bremer Beachvolleyballerin Kim van de Velde hat mit ihrer Partnerin Sandra Ittlinger (Berlin) den dritten Platz beim Turnier der Beach Pro Tour in Santa Rosa (Philippinen) belegt. Im "kleinen Finale" bezwang das deutsche Duo am Sonntag die Polinnen Malgorzata Ciezkowska/Urszula Lunio mit 2:0 (21:18, 21:16). Zuvor hatten van de Velde und Ittlinger in der Vorschlussrunde gegen die Niederländerinnen Noa Sonneville/Brecht Piersma mit 1:2 verloren. | 01.12.2024 10:25