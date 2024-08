Stand: 14.08.2024 13:51 Uhr Beachvolleyball-EM: Ludwig/Lippmann mit erstem Sieg

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat auf ihrer Abschiedstour bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert. Die Hamburgerin gewann am Mittwoch mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann (Berlin) gegen die Tschechinnen Miroslava Dunarova und Daniela Mokra nach anfänglichen Schwierigkeiten noch souverän mit 2:0 (21:18, 21:14). Anders als bei Olympia ist das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale damit greifbar. Kurz nach dem Ausscheiden in Paris hatte Ludwig ihr Karriereende angekündigt. | 14.08.2024 13:51