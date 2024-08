Stand: 16.08.2024 14:46 Uhr Beachvolleyball-EM: Achtelfinal-Aus für Ludwig/Lippmann

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat sich mit einer Niederlage von der EM-Bühne verabschiedet. Die Hamburgerin verlor am Freitag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann gegen die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova (Lettland) im Achtelfinale mit 0:2 (12:21, 18:21). Im vergangenen Jahr hatte sich das deutsche Beachvolleyball-Duo noch Bronze gesichert. Ludwig will auf ihrer Abschiedstour noch das Elite16-Turnier in Hamburg (ab 21. August) und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August) bestreiten. Svenja Müller und Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) zogen dagegen souverän ins Viertelfinale ein. | 16.08.2024 19:54