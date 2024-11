Stand: 04.11.2024 20:32 Uhr Bayern nur Remis: VfL-Fußballerinnen nun punktgleich mit München

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen sich als Siegerinnen des achten Bundesliga-Spieltags fühlen. Während die "Wölfinnen" am Sonntag den SC Freiburg deutlich mit 3:0 besiegt und dadurch vorübergehend die Tabellenführung übernommen hatten, kam Meister FC Bayern München am Montagabend im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus. Die Münchnerinnen führen das Klassement jetzt lediglich noch wegen eines mehr geschossenen Tores vor den nun punktgleichen Wolfsburgerinnen an. Ergebnisse und Tabelle | 04.11.2024 20:30