Stand: 02.10.2024 17:07 Uhr Baskets Oldenburg verlängern mit Point Guard Brooks

Basketball-Bundesligist Oldenburg und Eli Brooks haben sich auf einer Verlängerung des auslaufenden Vertrages geeinigt. Der Kontrakt des US-Amerikaners war zunächst nur auf zwei Monate befristet gewesen, nun bleibt der Point Guard mindestens bis zum Ende der Saison. Der 25-Jährige fehlte den Baskets zuletzt wegen einer Knieverletzung, steht laut Club aber vor der Rückkehr in den Kader. Brooks hatte in der vergangenen Saison Triest in die erste italienische Liga geführt. | 02.10.2024 16:50