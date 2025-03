Stand: 06.03.2025 17:21 Uhr Baskets Oldenburg müssen vorerst auf Point Guard Brooks verzichten

Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg muss in den kommenden Wochen auf seinen Point Guard Eli Brooks verzichten. Wie der Club mitteilte, musste sich der 26 Jahre alte Amerikaner am Daumen seiner linken Hand operieren lassen. Über die genaue Ausfalldauer machte der Tabellen-14. keine Angaben. Ob für das Spiel am Sonnabend (20 Uhr) gegen die Löwen Braunschweig in Geno Crandall ein weiterer Aufbauspieler ausfällt, steht bislang nicht fest. Den 28-Jährigen plagten zuletzt Knieprobleme. Ergebnisse und Tabelle | 06.03.2025 17:21