Stand: 15.11.2023 22:53 Uhr Baskets Oldenburg in der Champions League weiter sieglos

Die Basketballer der Baskets Oldenburg haben auch das dritte Spiel in der Champions League verloren. Der Bundesligist verlor am Mittwoch beim belgischen Club BC Ostende mit 83:88 (41:47) und steht in der Gruppe E sieglos am Tabellenende. Nur der Tabellenerste kommt direkt in die zweite Gruppenphase. Die Zweit- und Drittplatzierten Teams müssen noch eine Qualifikationsrunde bestreiten. Erfolgreichster Werfer bei den Baskets war DeWayne Russell mit 21 Punkten. | 15.11.2023 22:35