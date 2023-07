Stand: 11.07.2023 13:01 Uhr Baskets Oldenburg: Thomas Roijakkers neuer Assistant Coach

Die Baskets Oldenburg aus der BBL haben ihr Trainerteam erweitert. Als Nachfolger von Bryce Taylor kommt Thomas Roijakkers, Bruder des früheren BG-Göttingen-Coaches Johann Roijakkers, als Assistant Coach zu den Niedersachsen. Der 44-jährige Niederländer arbeitete zuletzt in Taiwan, davor unter anderem beim belgischen Topclub Charleroi. "Wir treten in der kommenden Saison in drei Wettbewerben an: BBL, Pokal und in der Basketball Champions League. Das wird eine Herausforderung. Da wird Thomas mit seiner Erfahrung wertvolle Arbeit leisten", sagte Baskets-Headcoach Pedro Calles. | 11.07.2023 13:00