Stand: 07.07.2024 20:25 Uhr Basketballer um Schröder treffen bei Olympia auf Brasilien

Das deutsche Basketball-Nationalteam um den gebürtigen Braunschweiger Dennis Schröder bekommt es beim olympischen Turnier in Lille und Paris neben Frankreich und Japan auch mit Brasilien zu tun. Die Südamerikaner setzten sich am Sonntag im Finale ihres Qualifikationsturniers in Riga mit 94:69 (49:33) gegen Gastgeber Lettland durch und sicherten sich damit ihr Olympia-Ticket. Die Partie gegen Deutschland findet am 30. Juli (21 Uhr) in Lille statt. Es ist das zweite Vorrundenspiel für Kapitän Schröder und seine Weltmeister. | 07.07.2024 20:17