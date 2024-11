Stand: 21.11.2024 12:17 Uhr Basketballer Hartenstein brilliert im Thunder-Trikot

Isaiah Hartenstein hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ein gelungenes Debüt für Oklahoma City Thunder gefeiert. Beim 109:99 gegen die Portland Trail Blazers gelang dem langjährigen Jugendspieler des TSV Quakenbrück, der aufgrund eines Handbruchs den Saisonstart verpasst hatte, ein Double-Double aus 13 Punkten und 14 Rebounds. "Es war das erste Mal, dass ich so lange raus war. Da rauszugehen, ein bisschen was beizutragen und dem Team zu helfen, war großartig", sagte der Center. | 21.11.2024 12:17