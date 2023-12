Stand: 14.12.2023 08:11 Uhr Basketball-Weltmeister Schröder knackt in NBA 10.000-Punkte-Marke

Dennis Schröder hat mit seinen Toronto Raptors eine Pleitenserie von vier Spielen gestoppt und dabei einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Beim 135:128 gegen seinen Ex-Club Atlanta Hawks erzielte der Basketball-Weltmeister aus Braunschweig 17 Zähler - und knackte damit zehn Jahre nach seinem Wechsel in die nordamerikanische Profiliga NBA die Schallmauer von 10.000 Punkten. Insgesamt hat Schröder nun 10.006 Zähler erzielt. Zudem kam er auf sieben Assists und zeigte sich aufmerksam in der Defensive. | 14.12.2023 08:10