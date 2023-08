Stand: 29.08.2023 11:32 Uhr Basketball-WM: Dritter Sieg für Schröder & Co.

Die deutschen Basketballer haben bei der WM in Asien auch ihr drittes Vorrundenspiel gewonnen. Das Team um den erneut starken Kapitän Dennis Schröder - der gebürtige Braunschweiger erzielte 15 Punkte - besiegte im japanischen Okinawa Finnland mit 101:75 (47:39). Mit drei Siegen war eine deutsche Mannschaft zuvor noch nie in eine WM gestartet. Deutschland nimmt drei Siege mit in die Zwischenrunde und hat sehr gute Chancen, sich für die Endrunde in der philippinischen Hauptstadt Manila zu qualifizieren. Eventuell reicht dafür bereits ein weiterer Sieg. | 29.08.2023 11:31