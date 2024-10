Stand: 22.10.2024 22:15 Uhr Basketball: Towers und Rasta international weiter sieglos

Die Basketballer von Rasta Vechta haben auch ihr drittes Spiel in der Champions League verloren und bleiben am Tabellenende der Gruppe D. Der Bundesligist aus dem Oldenburger Land unterlag dem Gruppenersten ERA Nymburg aus Tschechien mit 74:93 (35:53). Bester Werfer für die von Verletzungen geplagten Vechtaer war Tyger Campbell mit 22 Punkten. Im Eurocup müssen auch die Hamburg Towers auf ihren ersten Sieg warten. Beim 68:80 (31:46) in Venedig war Jaizec Lottie mit 13 Punkten bester Werfer. | 22.10.2024 22:15