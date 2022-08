Stand: 19.08.2022 22:48 Uhr Basketball-Supercup: Deutschland souverän ins Finale

Die deutschen Basketballer stehen beim Supercup in Hamburg im Endspiel. Das Team um den Braunschweiger NBA-Profi Dennis Schröder gewann sein Halbfinale gegen Tschechien mit 101:90 (56:44) und bleibt damit in der Vorbereitung auf die EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) ungeschlagen. Bester deutscher Werfer war NBA-Profi Franz Wagner mit 26 Punkten. Im Finale am Sonnabend (18.30 Uhr) trifft Deutschland auf EM-Favorit Serbien, der sich gegen Italien durchsetzte. | 19.08.2022 22:43