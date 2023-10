Stand: 25.10.2023 09:55 Uhr Basketball: Schröder würde Theis gerne nach Toronto holen

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder würde gerne auch bei den Toronto Raptors mit seinem Kumpel Daniel Theis zusammenspielen. "Ja, ich hätte gerne Daniel hier in Toronto. Ich hatte mit dem Coach gesprochen und mit unserem Präsidenten Masai Ujiri und will es vielleicht auch nochmals versuchen", sagte Schröder der "Braunschweiger Zeitung". Spielmacher Schröder und der defensivstarke Center Theis hatten im September gemeinsam in Manila den WM-Titel gewonnen, kennen sich aber bereits seit der Jugend in Braunschweig und bilden seit Jahren in der Nationalmannschaft ein kongeniales Duo. | 25.10.2023 09:55