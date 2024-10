Stand: 06.10.2024 11:17 Uhr Basketball: Schröder will keinen Umbruch im Nationalteam

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hofft, dass die deutschen Basketballer auch nach dem Ende der Ära Gordon Herbert zusammenbleiben. "Aus meiner Sicht sollten wir noch einen Sommer zusammen haben mit der Europameisterschaft, danach ist sowieso ein Jahr Pause vor der nächsten WM", sagte Schröder der "Braunschweiger Zeitung". Vom neuen Bundestrainer Alex Mumbru habe er einen positiven Eindruck: "Er weiß, was er an unserem Team hat, wie gut wir als Gruppe sind. Er will nicht alles umwerfen, will aber ein paar Kleinigkeiten versuchen, um uns in die richtige Situation zu bringen." | 06.10.2024 11:15