Basketball: Schröder spielt wieder für die LA Lakers

Dennis Schröder kehrt zu den Los Angeles Lakers zurück. Das verkündete der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Freitagabend nach dem verlorenen EM-Halbfinale gegen Spanien. Er soll einen Einjahresvertrag erhalten und rund 2,6 Millionen Dollar verdienen. Schröder war bereits 2020 nach Los Angeles gewechselt, lehnte am Ende der Saison 2021 jedoch ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei den Lakers über vier Jahre und 84 Millionen Dollar ab. In der vergangenen Saison spielte der 29-Jährige zunächst bei den Boston Celtics, dann bei den Houston Rockets. | 17.09.2022 10:00