Stand: 26.10.2023 08:28 Uhr Basketball: Schröder mit starkem NBA-Debüt für Raptors

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat bei seinem NBA-Debüt für die Toronto Raptors überzeugt und seine neue Mannschaft zu einem Sieg gegen die Minnesota Timberwolves geführt. Beim 97:94 war der Weltmeister mit 22 Punkten, sieben Vorlagen und drei Rebounds bester Spieler seiner Mannschaft. Seit Kawhi Leonard erzielte kein Profi der Raptors in seinem ersten Spiel für das Team so viele Punkte wie der 30 Jahre alte Braunschweiger am Mittwochabend (Ortszeit). | 26.10.2023 08:19