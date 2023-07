Stand: 23.07.2023 18:53 Uhr Basketball: Schröder entschuldigt sich bei Kleber

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat erklärt, dass er sich "bei Maxi Kleber und seiner Familie für meine Aussagen und die damit entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen" möchte. Der Braunschweiger hatte kritisiert, dass Kleber im Vorjahr bei der Heim-EM fehlte, weil er an seinem "Game" arbeiten wollte. Der Forward, so Schröder, habe sich nicht wie vom DBB verlangt engagiert und dürfe niemandem den Platz wegnehmen. Kleber sagte daraufhin seine Teilnahme an der WM (ab 25. August) ab. | 23.07.2023 18:42