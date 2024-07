Stand: 05.07.2024 14:08 Uhr Basketball: Schilling kehrt nach Braunschweig zurück

Nach drei Jahren kehrt Center Gavin Schilling zu den Löwen Braunschweig aus der Basketball Bundesliga (BBL) zurück. Der neunmalige deutsche Nationalspieler hat zuletzt für Basket Pesaro in Italien gespielt und erhält einen Einjahresvertrag. Der 28-Jährige stand bereits in der Saison 2020/2021 in Braunschweig unter Vertrag. Schilling, damals zweitbester Rebounder der BBL, hat in der vergangenen Spielzeit wegen Hüftbeschwerden nur vier Spiele für Pesaro absolviert. Im November war es zur einvernehmlichen Trennung gekommen. Inzwischen ist der gebürtige Münchner nach Angaben der Löwen aber "wieder richtig fit". | 05.07.2024 14:08