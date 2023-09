Stand: 22.09.2023 10:45 Uhr Basketball: Neuer Pokalmodus und spannendes Nordduell

Zwei Wochen nach dem sensationellen WM-Titel Deutschlands startet die Basketball-Bundesliga mit der ersten Pokalrunde in die neue Saison. Und wartet dabei gleich mit einer Neuerung auf: Erstmals seit 14 Jahren mischen wieder Teams aus der 2. Liga mit. An diesem Wochenende treten die sechs erstplatzierten Zweitligisten der Vorsaison sowie die beiden Absteiger aus der BBL gegen die Clubs der Plätze neun bis 16 der Bundesliga-Saison 2022/23 an. Die Zweitligisten haben Heimrecht. Um die vor allem international stark eingespannten Topclubs nicht zusätzlich zu belasten, haben diese zum Auftakt ein Freilos. Aus norddeutscher Sicht besonders interessant: das Duell von Bundesliga-Aufsteiger Vechta gegen die Rostock Seawolves. | 22.09.2023 10:47