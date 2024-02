Stand: 21.02.2024 10:12 Uhr Basketball: Nationaltrainer Herbert streicht Braunschweigs Tischler

Kurz vor dem ersten Spiel in der EM-Qualifikation gegen Montenegro hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert ein Trio aus dem Kader gestrichen - darunter Nicholas Tischler von den Basketball Löwen Braunschweig. Er gehört damit nicht mehr zum Aufgebot für die Partien in Ludwigsburg an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) und drei Tage später in Bulgarien. Die NBA-Profis um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder (Braunschweig) fehlen, weil sie in den USA gefordert sind. Damit ist in David Krämer (Granada) nur ein Weltmeister dabei. | 21.02.2022 10:12